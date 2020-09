Cirinnà: prima le primarie delle idee, poi si pensa a nomi (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “prima facciamo le primarie delle idee, poi ci mettiamo vicino le facce”. Lo ha detto Monica Cirinna’, senatrice del Pd in corsa per le eventuali primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma, intervenendo nel corso del dibattito ‘Roma, il tempo e’ adesso’ al Visionaria Fest, l’iniziativa della sinistra civica capitolina in corso fino a domani alla Villetta Social LAB di Garbatella. Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “facciamo lerie, poi ci mettiamo vicino le facce”. Lo ha detto Monica Cirinna’, senatrice del Pd in corsa per le eventualirie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma, intervenendo nel corso del dibattito ‘Roma, il tempo e’ adesso’ al Visionaria Fest, l’iniziativa della sinistra civica capitolina in corso fino a domani alla Villetta Social LAB di Garbatella.

pairsonnalitesF : Chi è Cirinnà, la paladina delle unioni civili in corsa per il Campidoglio: ... in prima fila il mondo lgbt. La lin… - AdolfoGatti : La prima mossa di Monica Cirinnà per infilarsi nella sfida tra Salvini e Raggi per Roma: - galfort2 : DOMANI La prima mossa di Monica Cirinnà per infilarsi nella sfida tra Salvini e Raggi per Roma La senatrice del… - rosatoeu : La prima mossa di Monica Cirinnà per infilarsi nella sfida tra Salvini e Raggi per Roma. - My_Salute : La prima mossa di Monica Cirinnà per infilarsi nella sfida tra Salvini e Raggi per Roma: -