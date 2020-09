Chirurgia | Humanitas | “2 robot “in camice” per la protesi al ginocchio”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 11 settembre 2020) Muovere il ginocchio dopo poche ore dall’intervento, camminare dal giorno seguente, ridurre il tempo di degenza in ospedale e abbandonare le stampelle dopo sole 2 settimane, tornando in tempi brevi alla vita quotidiana. Sono i principali risultati del percorso di cura completamenteizzato per l’impianto didi ginocchio messo a punto all’Mater Domini di Castellanza (Varese), grazie a due‘in camice’ che assistono il chirurgo ortopedico e i fisioterapisti in tutte le fasi. “L’innovativo percorso, unico in Lombardia – sottolineano da– è studiato per rispondere in modo sempre più personalizzato alle esigenze del singolo paziente e garantire un recupero più rapido ed efficiente, ed ...