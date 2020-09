Calciomercato Inter, Kolarov non basta: sulla sinistra si punta Marcelo (Di venerdì 11 settembre 2020) L’arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma non ferma la voglia di rinnovamento e di rilancio delle ambizioni di vittoria in casa Inter. L’esterno serbo è un uomo sul quale fare grande affidamento ma la carta di identità parla ormai di quasi 35 primavere sulle spalle e con esse la normale impossibilità di affrontare una Intera … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) L’arrivo di Aleksandardalla Roma non ferma la voglia di rinnovamento e di rilancio delle ambizioni di vittoria in casa. L’esterno serbo è un uomo sul quale fare grande affidamento ma la carta di identità parla ormai di quasi 35 primavere sulle spalle e con esse la normale impossibilità di affrontare unaa … L'articolo

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - Andrea_Tercig : News #calciomercato : Il futuro di #Eriksen potrebbe essere lontano dall'@Inter . Il centrocampista danese è nel mi… - LuigiBevilacq17 : RT @GBorzillo: Fatico a capire il mercato @Inter a oggi. Fatico molto. Ma sono convinto che qualche sorpresina arriverà. Almeno un paio. #I… -