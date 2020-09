Barletta: 'Manifesti elettorali? Ecco la solita giungla' (Di venerdì 11 settembre 2020) Barletta - 'Più trascorrono i giorni che ci avvicinano al voto, più Barletta si trasforma in una vera e propria giungla delle affissioni e dei comitati'. Lo sottolineano Beppe Basile, Antonio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARLETTA - «Più trascorrono i giorni che ci avvicinano al voto, più Barletta si trasforma in una vera e propria giungla delle affissioni e dei comitati». Lo sottolineano Beppe Basile, Antonio Coriolan ...Barletta - A quasi un mese e mezzo dalle Elezioni regionali, come è noto fissate per il 20 e 21 settembre prossimo, già si notano in giro i manifesti dei vari candidati. Ci sono in bella vista i grand ...