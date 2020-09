Ancora in salita i contagi,+1.616 in 24 ore. 10 morti (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Continuano a salire iper coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano ...

I nuovi contagi salgono ancora, 1.616 in Italia

In crescita anche i tamponi processati, 98.880 in 24 ore. I nuovi decessi sono 10, la metà in Lombardia. I guariti sono 547 in più ROMA — Ancora in crescita, seppur meno sostenuta, i nuovi casi di Cov ...

In crescita anche i tamponi processati, 98.880 in 24 ore. I nuovi decessi sono 10, la metà in Lombardia. I guariti sono 547 in più ROMA — Ancora in crescita, seppur meno sostenuta, i nuovi casi di Cov ...