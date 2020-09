Alpinista esperto e una studentessa: altre due vittime in montagna (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - Un volo di cento metri , a pochi metri dalla conquista della vetta: così ha perso la vita Danilo Mengarda, 56 anni, Alpinista trentino. Ormai mancavano poche decine di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Alpinista esperto

Il Giorno

Milano, 11 settembre 2020 - Un volo di cento metri, a pochi metri dalla conquista della vetta: così ha perso la vita Danilo Mengarda, 56 anni, alpinista trentino. Ormai mancavano poche decine di metri ...Si tratta di Danilo Mengarda, 56enne di Samone Valsugana, che ha perso la vita precipitando per 300 metri sulla via Corda Molla Tragedia questa mattina in Valtellina. Danilo Mengarda, 56enne di Samone ...