Aggressione al Roxy bar Confermata condanna per Antonio Casamonica | Raggi | ‘Andiamo avanti a testa alta’

E' stata confermata a 6 anni di carcere per Antonio Casamonica a seguito dell'aggressione avvenuta nell'aprile 2018 al Roxy bar della Romanina. Il tweet di Virginia Raggi: 'La Cassazione ha confermato la condanna per il raid al Roxy Bar di Anagnina. Una vittoria di tutti i cittadini e di chi, come Roxana Roman, con coraggio denuncia violenze e prepotenze della criminalità. Noi non abbassiamo lo sguardo. Andiamo avanti a testa alta'

Confermata la condanna a sei anni di carcere per Antonio Casamonica per l'aggressione avvenuta ad aprile 2018 al Roxy Bar, alla Romanina, periferia della Capitale. I giudici della Quinta sezione della ...E’ stata confermata in via definitiva la condanna per Antonio Casamonica. I giudici della Quinta sezione della Cassazione hanno infatti dato il proprio ok ai sei anni di carcere nei confronti dell’imp ...