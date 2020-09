Traffico Roma del 10-09-2020 ore 11:30 (Di giovedì 10 settembre 2020) Luceverde Roma aggiornamento coni Traffico Buona giornata da Simona Cerchiara sulla via Flaminia tra Corso Francia e Grottarossa interesso il Traffico si procede in coda di uscendo da Roma sulla Cassia altezza Grottarossa Traffico nei due sensi di marcia lavori sul viadotto di Corso Francia chiuso l’accesso da viale pilsudski arrivando da viale Tiziano lavori sul Lungotevere Flaminio tra Piazzale delle Belle Arti e via Fracassini prestare attenzione in via del Casale Lumbroso incidente vicino via Fibonacci di nuovo lavori in via di Tor Vergata è in via di Vermicino possibili disagi in conclusione è l’invito restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-09-2020 ore 10:00 RomaDailyNews Incidente Pontina, tamponamento a catena: fino a 7 chilometri di coda

Mattinata di passione per i "pendolari" della Pontina a causa di un tamponamento a catena avvenuto nella mattinata del 10 settembre. Intorno alle 7:50, infatti, tre veicoli si sono scontrati. Nessuno ...

Assaltano sala slot con mazze: paura a Roma

Rocambolesca rapina con inseguimento questa mattina alle 4.30 a Roma. Una banda di 7 persone ha assaltato una sala slot in via Villa Severini rompendo i vetri con delle mazze. Dopo aver minacciato i d ...

