Torino | tenta di uccidere anziano con liquido per auto | arrestata badante

I carabinieri della Compagnia di Susa (Torino) hanno posto agli arresti domiciliari una cittadina peruviana di 46 anni, ritenuta responsabile di tentato omicidio. La donna, secondo l'accusa, avrebbe t ...

È a processo per circonvenzione d'incapace, per essersi fatta intestare la nuda proprietà dell'alloggio dell'anziano a cui faceva da badante, oltre a comparire come unica erede nel suo testamento. Ma ...

