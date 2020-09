The Walking Dead chiude i battenti, ma arriva lo spin off (Di giovedì 10 settembre 2020) The Walking Dead si avvia alla conclusione. La serie tv sugli zombie che ha debuttato nel 2010 terminerà ufficialmente nel 2022 con l’undicesima stagione da 24 episodi. L’ultimo capitolo in realtà sarà trasmesso a cavallo tra il 2021 e 2022. A dare l’annuncio lo stesso network AMC il quale ha anche detto che la decima stagione andrà in onda a partire dal 4 ottobre, ritardata a causa della pandemia di Covid-19. The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/27qaKt5dBt — AMC Networks (@AMC TV) September 9, 2020 arriva lo spin off I fan tuttavia non dovranno rattristarsi più di tanto perché due dei personaggi più popolari Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier ... Leggi su tvzap.kataweb

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead chiude i battenti, ma già al via due spin-off - BestMovieItalia : The Walking Dead chiude i battenti, ma già al via due spin-off - - pcexpander : The Walking Dead – annunciata la fine della serie TV #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - Stay_Nerd : The Walking Dead: l’undicesima stagione sarà l’ultima, ci sarà uno spin-off -