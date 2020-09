Scarica EILO per l’accesso rapido a Friuli Doc (Di giovedì 10 settembre 2020) A disposizione di tutti gli ospiti di FriuliDoc è stata messa a disposizione l’app gratuita EILO, che facilita e velocizza l’ingresso ai luoghi della festa, evitando così assembramenti.L’applicazione è Scaricabile dagli store ufficiali di Apple e Google.Una volta Scaricata, dovrete registrarsi inserendo i vostri dati personali per utilizzare tutte le funzionalità di EILO.Per accedere alle aree di Friuli Doc 2020 (piazza Duomo, piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio, piazza XX Settembre e via Aquileia) in velocità, senza registrarvi manualmente ai varchi, basterà aprire l’apposita sezione dell’app e utilizzare la funzionalità di scansione del QR Code per accedere. Agli ingressi delle singole ... Leggi su udine20

Giovedì 10 settembre, alle ore 17.30, in piazza Libertà, a Udine, con la cerimonia dell’inaugurazione, prenderà avvio ufficialmente la 26a edizione di Friuli Doc. Una manifestazione che si svolgerà al ...

