Ricoverato per Covid a marzo, torna a camminare ed esce dall’ospedale dopo sei mesi: la video-testimonianza del prof marchigiano (Di giovedì 10 settembre 2020) Ci sono voluti sei mesi, tra terapia intensiva e vari spostamenti di reparto in reparto, ma alla fine Sandro Ortolani, docente della facoltà di infermieristica di Ancona, è riuscito a uscire dall’ospedale marchigiano di Torrette in cui era Ricoverato dal 12 marzo, e, oltretutto, a camminare di nuovo. Un video testimonia il suo percorso, fatto di tanta riabilitazione, seguito da un team di esperti, e di tanta forza d’animo. Proprio lui, che il mestiere di infermiere lo insegna, si è fatto accudire dai suoi ex studenti, e oggi, come racconta, non vede l’ora di tornare in cattedra. E i suoi alunni lo aspettano, come testimoniano diversi messaggi di auguri pubblicati sui social. Le immagini mostrano un volto segnato dalla malattia, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

