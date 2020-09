Recovery Fund, Speranza: “Basta tagli alla sanità, ora una vera riforma del Servizio sanitario” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – “Col piano che dobbiamo presentare dentro lo schema macro del Recovery Fund, possiamo provare a dare un messaggio ancora più forte nella direzione della chiusura definitiva dei tagli al Sevizio sanitario nazionale. Quello che proveremo a proporre, prima di tutto, è una svolta di carattere culturale, un vero e proprio cambio di paradigma nella tutela della salute, vista non più come un costo, una merce o una generica spesa corrente, ma un investimento fondamentale per il benessere dell’individuo e per il futuro delle nostre comunità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione davanti alla Commissione Affari Sociali della Camera sul tema dell’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund. Leggi su dire

marattin : C’è chi crede che i soldi del Recovery Fund - invece che per fare le riforme che da 30 anni non facciamo -debbano e… - amnestyitalia : Apprezziamo la scelta di rendere la scuola una delle aree prioritarie per l’utilizzo del Recovery Fund come annunci… - NicolaPorro : #Conte ci ripensa anche sul #Mes. Intanto il ministro #Gualtieri parla di meno #tasse grazie all'#Europa e sul… - simonegheri : RT @AnciToscana: Nelle linee guida del #governo sul #RecoveryFund inseriti i 10 punti richiesti dai #sindaci @MattBiff @simonegheri @region… - MPenikas : LN Recovery Fund, Speranza: “Presentazione dei piani a inizio gennaio. Investiremo in modo prioritario sulla salute… -