Problemi Fortnite il 10 settembre: cosa non funziona per il gioco (Di giovedì 10 settembre 2020) Si aggiungono anche Problemi Fornite oggi 10 settembre ai recenti guai per il titolo di Epic Games. Questa mattina il gioco non funziona a dovere per una discreta fetta di player. L’esperienza è dunque compromessa per cause in realtà ancora non del tutto chiare. La situazione dei Problemi Fortnite è ben delineata dal sito Downdetector. Quest’ultimo mette in evidenza una curva di segnalazioni di disservizi a partire dalle ore 11:30. Per il momento le anomalie sono nell’ordine delle centinaia ma non è dato sapere se gli errori continueranno a manifestarsi anche nei prossimi minuti o anche ore. Al momento di questa pubblicazione, Epic Games non ha rilasciato dichiarazione e dunque non è noto il motivo reale dei disservizi. Molti ... Leggi su optimagazine

Fortnit03262960 : RT @fortnite_leakk: Stiamo attualmente esaminando le segnalazioni di problemi di chat vocale su PlayStation 4, Nintendo Switch e Android.… - Fortnit03262960 : RT @fortnite_leakk: I problemi di chat vocale su PlayStation 4, Nintendo Switch e Android sono stati risolti! ©?@fortnite_leakk https://t.… - BabboNa92463081 : RT @fortnite_leakk: Stiamo attualmente esaminando le segnalazioni di problemi di chat vocale su PlayStation 4, Nintendo Switch e Android.… - BabboNa92463081 : RT @fortnite_leakk: I problemi di chat vocale su PlayStation 4, Nintendo Switch e Android sono stati risolti! ©?@fortnite_leakk https://t.… - newsmakersit : RT @fortnite_leakk: I problemi di chat vocale su PlayStation 4, Nintendo Switch e Android sono stati risolti! ©?@fortnite_leakk https://t.… -