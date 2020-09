Patriarca ortodosso disse “Il Coronavirus è una punizione di Dio per i gay”: ora è positivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Aveva fatto scalpore il caso del Patriarca ortodosso Filaret, che accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia di Coronavirus. Ora anche lui è risultato positivo al Covid-19. Sui social si è scatenato il putiferio e c’è chi parla di karma, ironicamente ma non troppo. A renderlo noto è stato un comunicato diffuso online dalla chiesa di Filaret. Il religioso, che ha 91 anni, è attualmente ricoverato e le sue condizioni sarebbero stabili. “Vi informiamo che sua Santità il Patriarca Filaret di Kiev è risultato positivo al test per il Covid-19“, si legge nella nota, in cui si spiega che “il Patriarca è ora ricoverato e le sue condizioni di salute sono giudicate ... Leggi su meteoweb.eu

