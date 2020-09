Partite Iva, MEF: “Pesa emergenza Covid. Forte calo nel II trimestre” (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – La scure dell’emergenza sanitaria si abbatte sulle Partite Iva che registrano un calo nel secondo trimestre del 2020. Tra aprile e giugno, secondo i dati diffusi dal ministero dell’Economia, sono state aperte 94.932 nuove Partite Iva con una flessione del 30,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri che – sottolinea il Mef – sono “un’evidente conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19“. Il calo –fa sapere il Ministero – sfiora il 60% in aprile, mentre si riduce solo al 4% in giugno, segnalando quindi una graduale ripresa”. Nel dettaglio il 74,8% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 19,2% da società di capitali, il ... Leggi su quifinanza

