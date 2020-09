Parata di stelle per il XXIV Premio Fair Play Menarini (Di giovedì 10 settembre 2020) CASTIGLION FIORENTINO (ITALPRESS) – Storie, emozioni, personaggi illustri e grandi nomi dello sport italiano ed internazionale. Questi gli elementi che hanno reso la cerimonia di premiazione del XXIV Premio Internazionale Fair Play Menarini un momento indimenticabile e significativo nel centro storico di Castiglion Fiorentino, nella suggestiva cornice di piazza del Municipio. “Tutti coloro che stasera hanno ricevuto un riconoscimento incarnano i valori dell'etica e del rispetto e spero siano di grande esempio per le nuove generazioni, soprattutto in questo periodo storico”, le parole di Angelo Morelli, presidente dell'associazione Premio Fair Play. Tanti i big che si sono alternati sul palcoscenico: dall'ex pallavolista cubano Joel ... Leggi su liberoquotidiano

“Sono molto preoccupata”, Milly Carlucci sul destino di Ballando con le Stelle e la sfida con Tu si que vales

Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle 2020, in una intervista al quotidiano Il Messaggero non ha nascosto i suoi timori in vista della partenza dello show di Rai1, già slittato di ...

