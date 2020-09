“Non funziona”. Coronavirus, altra brutta notizia dopo stop a sperimentazione vaccino (Di giovedì 10 settembre 2020) Un’altra brutta notizia per la lotta al Covid: il plasma iperimmune non riduce la mortalità e non ha effetti rilevanti sul decorso della malattia. È quanto emerge dal più grande trial mondiale sviluppato dall’inizio della pandemia. Lo studio, pubblicato in preprint su Medrxiv, è stato condotto dall’Indian Council of Medical Research (ICMR) per valutare i benefici della somministrazione del plasma dei guariti sui pazienti affetti da SarsCov2. “La CP non è stata associata alla riduzione della mortalità o della progressione a Covid-19 grave”, si legge nelle conclusioni. La mortalità tra i partecipanti è stata rispettivamente del 13,6% (con plasma) e del 14,6% (senza plasma). La malattia è progredita in malattia grave nel 7,2% dei pazienti nel ... Leggi su caffeinamagazine

