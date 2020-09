NEROVERDE IERI, OGGI E SEMPRE PIÙ DOMANI: MISURACA-2023! (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del centrocampista Gianvito MISURACA. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023. MISURACA NEROVERDE di IERI, OGGI e SEMPRE più di DOMANI, dunque. Quella al via il 26 settembre con la trasferta di Lecce – prima giornata della Serie BKT – sarà la quinta annata con la maglia del Pordenone. Nelle precedenti quattro, recitando un ruolo fondamentale nel ciclo vincente della squadra, il centrocampista ha collezionato 132 presenze, con 6 reti e 12 assist. «Sono orgoglioso di quanto fatto in questi anni, come squadra e a livello personale – afferma MISURACA -. Abbiamo vissuto emozioni forti insieme e vogliamo provarne ancora tante. È ... Leggi su udine20

La prestazione di ieri contro l’Olanda ha accesso la luce su Manuel Locatelli. Nel secondo impegno di Nations League, il centrocampista del Sassuolo ha esordito in maglia azzurra nel migliore dei modi ...

Inter, Marotta pronto a giocarsi la carta Dalbert per arrivare a Locatelli

Archiviata la pista Sandro Tonali per motivi legati al costo del cartellino del giocatore (con il classe 2000 l'Inter aveva un accordo da aprile), in Via della Liberazione si sta lavorando per arrivar ...

