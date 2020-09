Myriam Catania, la ex di Luca Argentero rivela: «Non siamo rimasti amici» (Di giovedì 10 settembre 2020) Myriam Catania, la ex di Luca Argentero rivela: «Non siamo rimasti amici». L’attrice e doppiatrice 40enne lo ha dichiarato in una intervista al settimanale ‘Chi’ poco prima di varcare la porta del Grande Fratello Vip. Myriam Catania entrerà nella Casa del GF Vip Sarà tra i concorrenti del reality targato Mediaset ed ha fatto rivelazioni inedite su colui il quale è stato suo marito dal 2009 al 2016. Luca Argentero, com’è noto, è stato tra i primi concorrenti del Grande Fratello e Myriam ha rivelato di averlo consultato prima di decidere di parteciparvi. Gli ha ... Leggi su urbanpost

