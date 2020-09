Motorola Moto G9 Plus, l’operatore svela il nuovo smartphone prima del tempo (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo le indiscrezioni dei mesi precedenti, Moto G9 Plus, il nuovo smartphone di fascia media di Motorola, è stato completamente svelato dalla divisione slovacca dell’operatore telefonico Orange. Il dispositivo infatti è già stato inserito nel catalogo online, rivelando così tutti i dettagli tecnici e le immagini. Si attende comunque l’ufficialità da parte della casa alata, anche se ormai non ci sono più dubbi. L’unico dato a mancare è il processore, che dovrebbe essere comunque il Qualcomm Snapdragon 730 o Snapdragon 730G. Qualsiasi sia il modello, sarà comunque affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna espandibile. Il display invece utilizza un pannello di tipo LCD IPS da 6,8 ... Leggi su ilfattoquotidiano

