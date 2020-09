“Mi faccio giustizia da sola”. Mamma uccide pedofilo con 15 colpi di pistola: nessuno avrebbe sospettato di lui (Di giovedì 10 settembre 2020) “Mi faccio giustizia da sola”. Mamma uccide pedofilo con 15 colpi di pistola. Una storia accaduta anni fa, ed ora finalmente è stata fatta giustizia. Un uomo avrebbe abusato di una bambina per 15 anni ma nessuno aveva mai sospettato di lui. Poi è arrivata la vendetta della Mamma della bambina che, per anni aveva subito in silenzio. Scopriamo i dettagli. Il suo nome è Julia, adesso ha 22 anni ma i suoi abusi risalgono al periodo della sua adolescenza, quando aveva appena 11 anni. La storia si è svolta negli Stati Uniti d’America. In Alabama un uomo di 59 anni, Raymond Earl Brooks, frequentava una famiglia in cui vi era anche una bambina di ... Leggi su limemagazine.eu

VittorioSgarbi : “Il Misfatto” è caduto nel tranello. Non c’è stata alcuna lite, ma un “teatrino” premeditato insieme a un amico del… - tuttosport : #Ronaldo, gioia social: 'Se mi dicono che posso fare 100, io faccio 101' ?? ?? - AlePezzin : RT @tinellissima: Mamma, come faccio a tenere la mascherina 5 ore a scuola? Te tasi e te tea tien come tutti. E moeghèa de far la lagna, c… - Jimin_gif_pics : RT @maryland_____: Mado il saluto del chirurgo io non ce la faccio ragazzo questo ha passato la sua vita sui libri per finire a #uominiedon… - presidefaragon1 : RT @bhonientenome: Le mie amiche : blm Sempre loro: vabbè ma se dici la n-word non succede nulla,vabbè se mi faccio più scura come i mulatt… -