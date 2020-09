Merkel, 'oggi non esiste una politica Ue sull'immigrazione' (Di giovedì 10 settembre 2020) BERLINO, 10 SET - "Non possiamo essere soddisfatti della politica migratoria europea. In pratica oggi non esiste ed è un pesante fardello per l'Europa": lo ha detto senza mezzi termini la cancelliera ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

emillyele : RT @TELADOIOLANIUS: Candidamente la #Merkel dichiara : 'Oggi non esiste una politica UE sull'immigrazione' Quindi tutti i trattati e gli ac… - xblunotte : RT @TELADOIOLANIUS: Candidamente la #Merkel dichiara : 'Oggi non esiste una politica UE sull'immigrazione' Quindi tutti i trattati e gli ac… - gabiravanelli : RT @TELADOIOLANIUS: Candidamente la #Merkel dichiara : 'Oggi non esiste una politica UE sull'immigrazione' Quindi tutti i trattati e gli ac… - mariacarla1963 : RT @TELADOIOLANIUS: Candidamente la #Merkel dichiara : 'Oggi non esiste una politica UE sull'immigrazione' Quindi tutti i trattati e gli ac… - kolemicos : RT @TELADOIOLANIUS: Candidamente la #Merkel dichiara : 'Oggi non esiste una politica UE sull'immigrazione' Quindi tutti i trattati e gli ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel oggi Merkel, 'oggi non esiste una politica Ue sull'immigrazione' - Ultima Ora Agenzia ANSA Merkel, vertice sull’auto non deciderà nuovi aiuti. Industria, governo e parti sociali discutono futuro auto in Germania

BERLINO - Il vertice sul futuro dell’ auto previsto per stasera in video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel, i ministri competenti, i rappresentanti dell’industria dell’ auto e del sindacato ...

Migranti: Merkel annuncia piano franco-tedesco per accogliere minori da Moria in Ue

Berlino, 10 set 19:17 - (Agenzia Nova) - La cancelliera Angela Merkel a Merkel ha annunciato un'iniziativa franco-tedesca per accogliere nell'Ue 400 minori non accompagnati già nel campo profughi di M ...

BERLINO - Il vertice sul futuro dell’ auto previsto per stasera in video-conferenza tra la cancelliera Angela Merkel, i ministri competenti, i rappresentanti dell’industria dell’ auto e del sindacato ...Berlino, 10 set 19:17 - (Agenzia Nova) - La cancelliera Angela Merkel a Merkel ha annunciato un'iniziativa franco-tedesca per accogliere nell'Ue 400 minori non accompagnati già nel campo profughi di M ...