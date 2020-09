Malagò sulla positività di De Laurentiis: “Non so niente, ma qualcosa non quadra” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Aurelio è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo quello che ho letto ma c’è qualcosa che non mi quadra. Se è tutto quello che ho visto, mi sembra che qualcosina non abbia funzionato”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito alla positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo è solo uno dei molteplici casi a livello nazionale: “Se c’è stato un focolaio in un raduno o alcuni componenti che hanno frequentato certi posti, il protocollo è chiarissimo, se c’è qualcuno che ha trasgredito c’è una responsabilità a tutti i livelli”. Leggi su sportface

