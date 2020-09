Lukashenko, 've lo dico da uomo, non cedo il potere' (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 10 SET - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che non rinuncerà al potere: "non è per questo che il popolo mi ha eletto". "Lasciate che ve lo dica da uomo, in modo che ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MOSCA, 10 SET - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che non rinuncerà al potere: "non è per questo che il popolo mi ha eletto". "Lasciate che ve lo dica da uomo, in modo ch ...

