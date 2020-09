Lucio Leoni, la playlist per GQ (Di giovedì 10 settembre 2020) Hai mai sentito Lucio Leoni? Se sei musicalmente curioso e/o tieni molto accesa la radio, ti sarai già imbattuto nel suo nuovo album (Dove sei pt.1) o in uno dei suoi singoli (Il fraintendimento di John Cage e Il sorpasso, feat. C.U.B.A Cabba) e magari lo hai sentito parlarne in uno dei tanti programmi radiofonici di cui è stato ospite tra aprile e giugno. Lucio Leoni suona diverso e nuovo. Quello che fa è poco incasellabile, a meno che tu non mastichi poetry slam e spoken word. Parla sulla sua musica Lucio Leoni, ma è più cantautore che rapper. Viene dal teatro (si è laureato in Scienze dello spettacolo alla Sapienza di Roma, con una tesi su voce e drammaturgia in teatro), ha una grande preparazione in fatto di musica elettronica ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Leoni Lucio Leoni, la playlist per GQ GQ Italia Rsm. La X edizione del Microfestival, venerdì 11 settembre – ore 21, in piazza della Pace a Montegiardino.

Montegiardino, “Artisti In Casa” e il compleanno dei dieci anni distanziato

Il Festival di Microspettacoli più piccolo, divertente e sicuro del mondo, arriva al suo decimo anno consecutivo. Edizione “distanziata” e sotto il segno di TimeToBecareful (venerdì 11 settembre), con ...

