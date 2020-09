L’ONU chiede ancora 35 miliardi di dollari per il Covid. Per risolvere il problema della fame nel mondo basterebbe la metà (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto altri 35 miliardi di dollari, di cui 15 miliardi nei prossimi tre mesi, per il programma “ACT Accelerator” dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per sostenere vaccini, trattamenti e diagnosi contro Covid-19 . Finora sono stati versati circa 3 miliardi di dollari, ha detto Guterres durante un evento online giovedì, definendolo “finanziamento iniziale” che era meno del 10% di ciò che l’OMS vuole per il programma, formalmente chiamato Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator . Il sostegno finanziario ha, finora, ritardato gli obiettivi, poiché nazioni o governi tra cui l’Unione Europea, Gran ... Leggi su databaseitalia

