Le 50 migliori pizzerie d'Europa del 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) La pizza è sempre la pizza, anche quando si è lontani da casa, anche in questo difficile anno di pandemia globale. A ricordarcelo arriva la classifica del, firmata da 50 Top Pizza, che anche in questa sua seconda edizione ha voluto scandagliare le città del vecchio continente alla ricerca di quei forni e di quei locali in grado di portare alta la tradizione tricolore di pomodoro, mozzarella & co anche all'estero. E sì, il primissimo gradino è ancora saldamente occupato da Ciro Salvo, maestro della tradizione pizzaiola napoletana, con la sua 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London: a lui e al suo team anche il premio speciale per il miglior servizio di sala, Best Service 2020, e il titolo di miglior pizzaiolo europeo dell’anno, Pizza Chef of the Year 2020. Ciro Salvo50 Top PizzaLa medaglia d'argento va ... Leggi su gqitalia

perossidasi : @carmas75 @Berengario85 Lessi una classifica sulle migliori pizzerie in Italia e ricordo proprio in testa Pepe on G… - defrogging : @soniabriefs @mirai_rakko Chi ne sa potrebbe dirvi che alcune delle migliori pizzerie del mondo sono nel casertano ?? - cronachedigusto : Ciro Salvo concede il bis: per il secondo anno consecutivo la sua 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London si posizion… - psycholove79 : @glicineinfiore Tra le migliori pizzerie di #Napoli - Robouzinho : RT @Indexfood1: D’Amico e Robo, partner di 50 Top Pizza, premiano le migliori pizzerie europee via @Indexfood1 -

Ultime Notizie dalla rete : migliori pizzerie Le 50 migliori pizzerie d'Europa del 2020 GQ Italia 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, a Londra, si riconferma migliore pizzeria italiana in Europa

Se la pizza è simbolo del mangiare italiano nel mondo, è anche grazie ad i suoi tanti ambasciatori di eccellenza, ed ai tanti locali italiani che aprono nei Paesi stranieri. E tra questi, 50 Kalò di C ...

Posti disponibili in pizzerie, ristoranti e hotel

Gli interessati possono rivolgersi agli Informagiovani di Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Seravezza ...

Se la pizza è simbolo del mangiare italiano nel mondo, è anche grazie ad i suoi tanti ambasciatori di eccellenza, ed ai tanti locali italiani che aprono nei Paesi stranieri. E tra questi, 50 Kalò di C ...Gli interessati possono rivolgersi agli Informagiovani di Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta e Seravezza ...