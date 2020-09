Io tu noi, Lucio: stasera su Rai2 il docufilm su Lucio Battisti (Di giovedì 10 settembre 2020) stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda Io tu noi, Lucio, il docufilm diretto da Giorgio Verdelli e dedicato a Lucio Battisti. stasera su Rai2, alle 21:20, viaggio nella musica di Lucio Battisti con Io tu noi, Lucio, il docufilm di Giorgio Verdelli che rende omaggio a uno dei più grandi interpreti della musica italiana a 22 anni dalla scomparsa. A guidare gli spettatori nel percorso musicale del più innovativo tra i cantautori e musicisti italiani, attraverso un racconto fatto di voci e testimonianze inattese, sarà l'attrice Sonia Bergamasco. Io tu noi, Lucio ... Leggi su movieplayer

