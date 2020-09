Indebolire gli URAGANI prima che tocchino terra? Forse sarà possibile (Di giovedì 10 settembre 2020) Il progetto, oltre che il sogno, del fondatore e CEO di OceanTherm, Olav Hollingsaeter. Questo ufficiale (in pensione) della marina norvegese sta lavorando su un progetto che mira a raffreddare grandi aree oceaniche con l’obiettivo di tagliare l’alimentazione ai grandi URAGANI. Così facendo si riuscirebbe a scongiurare disastri nelle aree costiere più a rischio come ad esempio lungo la costa meridionale degli Stati Uniti o nelle vicine isole caraibiche e sul Messico. In linea di massima, l’idea sembra semplice: pilotare le fredde acque del fondale oceanico verso le zone di superficie, da cui si alimentano i sistemi tropicali. Questo consentirebbe, come detto, di togliere l’enorme quantità di energia termica immagazzinata nelle acque superficiali nel periodo agosto-ottobre. La società Ocean Therm punta a ... Leggi su meteogiornale

rinaldodinino : @alepenazzi @LaStampa Se vogliono educare per gli scopi da lei indicati, lo facciano con altri fondi facilmente rep… - 4Tchat : RT @klaudioz83: @acino2020 @LegaSalvini Eccerto.. dirà che per indebolire lo SPACCIO sarebbe necessario regolamentare la #cannabis (come d'… - klaudioz83 : @acino2020 @LegaSalvini Eccerto.. dirà che per indebolire lo SPACCIO sarebbe necessario regolamentare la #cannabis… - galamay : RT @Franciscktrue: @MilaSpicola @Sbonini51 Ricominciamo col periodico ricatto che se non voti come vuole il segretario allora sei contro al… - Franciscktrue : @MilaSpicola @Sbonini51 Ricominciamo col periodico ricatto che se non voti come vuole il segretario allora sei cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Indebolire gli Indebolire gli URAGANI prima che tocchino terra? Forse sarà possibile Meteo Giornale Indebolire gli URAGANI prima che tocchino terra? Forse sarà possibile

La società Ocean Therm punta a indebolire gli uragani. L’OceanTherm propone di installare un enorme tubo permanente tra la Florida e Cuba, o attraverso il Canale dello Yucatan. Il tubo servirebbe a ...

Presentazione del libro di Ernesto Berretti, sottufficiale della Guardia di Finanza: “Non ne sapevo niente”

ALLUMIERE – ”Non ne sapevo niente”: questo il titolo del meraviglioso libro scritto dal catanese residente a Civitavecchia Ernesto Berretti, sottufficiale della Guardia di Finanza, tecnico di canottag ...

La società Ocean Therm punta a indebolire gli uragani. L’OceanTherm propone di installare un enorme tubo permanente tra la Florida e Cuba, o attraverso il Canale dello Yucatan. Il tubo servirebbe a ...ALLUMIERE – ”Non ne sapevo niente”: questo il titolo del meraviglioso libro scritto dal catanese residente a Civitavecchia Ernesto Berretti, sottufficiale della Guardia di Finanza, tecnico di canottag ...