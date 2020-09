Incidente a Pontedera, auto tampona camion: grave il bilancio (Di giovedì 10 settembre 2020) Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera e Montopoli Vardarno in direzione del capoluogo toscano grave Incidente alle prime luci del giorno sulla Firenze-Pisa-Livorno dopo un’auto ha tamponato un camion. Il fatto è avvenuto quando erano passate da poco le 6 e immediatamente sono stati avvertiti i mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco. Il bilancio è di un morto ma al momento non sono ancora note le generalità della vittima. Dopo il grave impatto su quel tratto autostradale si sono formate delle lunghe code e i mezzi pesanti sono stati dirottati su altre vie con conseguenze pesanti anche sul traffico ... Leggi su bloglive

