“In Cibum”, intitolata l’aula di pasticceria al maestro dolciere Alfonso Pepe (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – “Preparare un dolce vuol dire avere la possibilità di mangiarlo per primi e se non piacciono a me ritento, e lo rimangio, fin quando non trovo l’equilibrio perfetto tra sapore, consistenza e profumo”. Una frase questa che racchiude perfettamente la filosofia di vita e professionale di Alfonso Pepe, uno dei più importanti maestri pasticceri italiani scomparso prematuramente lo scorso febbraio. Membro dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, è stato tra i primi ad aver dato nuova vita alla ricetta del panettone al Sud arricchendo il suo personale albo d’oro d’importanti riconoscimenti: primo posto come Miglior Panettone d’Italia per Gazza Golosa (2016), primo posto – Il Re Panettone di Napoli ... Leggi su anteprima24

marval1125 : Memento, sicut et ego dixi in superioribus Vote, in cibum est optimum defensione Telluris Pugnatisne secum dum homi… -

Ultime Notizie dalla rete : “In Cibum”