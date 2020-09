In auto in quattro senza mascherina: 533 euro di multa a testa (Di giovedì 10 settembre 2020) Non indossavano la mascherina in auto: per questo motivo, quattro persone sono state sanzionate con una multa di 533 euro a testa. Il fatto è avvenuto a Bari, durante i controlli a Poggiofranco. La normativa prevede che, se non si è congiunti, si possa viaggiare in non più di tre nell’automobile: uno alla guida e gli altri due passeggeri nel sedile posteriore. La multa per chi non indossa la mascherina in auto ammonta a 533, mentre per chi non la mette nei luoghi di aggregazione o nei casi previsti dalla legge è di 400 euro. Leggi su huffingtonpost

