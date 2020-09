Giggs sicuro: «Nel club giusto Ronaldo può giocare fino a 40 anni» (Di giovedì 10 settembre 2020) Giggs: «Nel club giusto Ronaldo può giocare fino a 40 anni». L’ex centrocampista del Manchester United sul fenomeno portoghese Ryan Giggs, ex bandiera del Manchester United, parla così dell’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. giocare fino A 40 anni – «Dovrà trovarsi nel club giusto. Io ero in una squadra di alto livello e ho giocato fino a 40 anni, posso veder giocare anche lui fino a 40 anni. Cristiano si prende cura di se stesso, mangia bene, riposa bene e vive per il ... Leggi su calcionews24

