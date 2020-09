Ghali ai rapper: "Perché non parlate di Willy Monteiro? O non ve ne frega niente o vi fa comodo l'ambiguità" (Di giovedì 10 settembre 2020) L'artista su Instagram attacca i colleghi per non essersi mobilitati dopo l'omicidio del ragazzo di 21 anni “Come mai non dite nulla su questa vicenda che ci è così vicina? Siete tutti pronti a dire la vostra su quello che accade oltre oceano, Perché è di moda… ma su questa vicenda non dite nulla. Perché?". L'attacco di Ghali ai colleghi rapper arriva dalle su Instagram Stories all'indomani … Leggi su it.mashable

