Gemma Galgani si dice in fase di chiarimento con Nicola Vivarelli (Di giovedì 10 settembre 2020) Come va tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? A detta di lei non sarebbe del tutto finita. I due sarebbero in fase di chiarimento Gemma Galgani, in un’intervista rilasciata sul settimanale ‘Nuovo’, ha fatto il punto della situazione riguardo la sua frequentazione con Nicola Vivarelli che, questa estate, si sarebbe conclusa. Tra i due, conosciutisi sulle poltrone del programma Uomini e Donne, sarebbe presto scattata la scintilla, ma la stessa sembra essersi spenta insieme ai riflettori dello show ,durante la pausa estiva. Gemma non gli ha nemmeno rivelato di aver fatto il lifting al viso:“Doveva essere una sorpresa e non gli ho voluto anticipare nulla. Storia chiusa? Ancora non si ... Leggi su zon

