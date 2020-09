Gazzetta: il Cagliari propone Nandez nell'affare Ounas, il Napoli vuole procedere con cautela (Di giovedì 10 settembre 2020) nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla delle trattative tra Napoli e Cagliari per Adam Ounas e Nahitan Nandez. Sembrerebbe che il Cagliari abbia chiesto di proposto di inserire Nandez nella trattativa che ... Leggi su 100x100napoli

ZZiliani : Occasione storica per il Cagliari: può vincere il campionato francese di Ligue 1. Tutti i particolari sulla Gazzet… - 100x100Napoli : Il Cagliari propone di inserire Nandez nell'affare Ounas, la risposta del Napoli - sportli26181512 : Da Askildsen a Pirola, da Colombo a Traoré: ecco gli under 20 che vogliono sfondare in A: Da Askildsen a Pirola, da… - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: Negli scorsi giorni c’è stato l’incontro tra #Giuntoli e #Bentancourt, manager di #Nandez. Il #Cagliari vuole #Ounas e i… - troppevoltezero : @DiMarzio #Giulini l'anno scorso per #Barella ha fatto il fenomeno. Ora per il #Ninja deve sbattere duro, molto dur… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Cagliari Di Francesco: "Nainggolan? È un arrivederci. Lo rivoglio qui al più presto" La Gazzetta dello Sport Calciomercato | Napoli, il gioiello ungherese per sostituire Allan

Il Napoli continua a cercare un centrocampista per colmare il vuoto lasciato da Allan. Difficile arrivare a Nandez, il nome nuovo è quello di Szoboszlai Dopo aver ceduto Allan all’Everton, il Napoli d ...

Calciomercato Napoli, colpo da 40 milioni: è l’erede di Allan

Non vuole vivere uno scenario simile a quello vissuto con Haaland ed è per tale motivo che il Napoli ora vuole accelerare proprio per Szoboszlai. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta d ...

Il Napoli continua a cercare un centrocampista per colmare il vuoto lasciato da Allan. Difficile arrivare a Nandez, il nome nuovo è quello di Szoboszlai Dopo aver ceduto Allan all’Everton, il Napoli d ...Non vuole vivere uno scenario simile a quello vissuto con Haaland ed è per tale motivo che il Napoli ora vuole accelerare proprio per Szoboszlai. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta d ...