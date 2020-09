GameStop registra una perdita netta di $111 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale (Di giovedì 10 settembre 2020) GameStop è il più grande rivenditore di videogiochi al mondo, ma l'azienda quotata in borsa ha sperimentato forte instabilità negli ultimi anni a causa dei cambiamenti nel consumo dei giochi, in particolare per quanto riguarda il declino del mercato dei giochi usati. La società ha pubblicato il suo report ufficiale sugli utili per il secondo trimestre (giugno-agosto in questo caso) e, sebbene i numeri non siano così "tristi" come lo scorso anno, non sono ancora promettenti.Complessivamente, GameStop ha registrato una perdita netta di $ 111 milioni, rispetto ai $ 415 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, le vendite ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Una perdita netta di $111 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale per #GameStop. -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop registra GameStop registra una perdita netta di $111 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale Eurogamer.it