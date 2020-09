Gallagher, il trapper ruba un furgone della Bartolini e poi pubblica il video su YouTube: denunciato (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuovi guai per il trapper Gallagher. Il 23enne romano, all’anagrafe Gianmarco Fagà, è stato accusato di furto dalla polizia postale di Latina e ora la Procura del capoluogo pontino ha aperto un fascicolo a suo carico: secondo gli inquirenti ha rubato un furgone della società di spedizioni Bartolini per filmare il gesto e pubblicare poi il video su YouTube. Un gesto che ha causato problemi all’autista della Bartolini e che, come riferisce Repubblica, è finito nel mirino della polizia postale nonostante il filmato fosse stato poi rimosso da YouTube. Gallagher aveva appena riottenuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano

