Formula 1, ora è ufficiale: Vettel correrà in Aston Martin il prossimo anno. Il post di Sergio Perez nella tarda serata di mercoledì in cui annunciava la separazione dall'attuale Racing Point al termine del 2020 aveva fatto cadere l'ultimo dubbio, adesso c'è la conferma

L’Empoli è alacremente alla ricerca di giocatori per rinforzare la rosa in mano a mister Alessio Dionisi. E ha individuato un nuovo acquisto, per il quale siamo davvero ai dettagli. Si tratta di Andre ...

Ferrari userà la livrea del 1950 per la sua 1000ª gara di Formula 1

Il prossimo fine settimana, Ferrari diventerà la prima scuderia di Formula 1 a correre la sua 1000ª gara. Per tale occasione, il cavallino rampante utilizzerà la livrea classica del 1950 che ha usato ...

