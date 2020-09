Floriana Secondi, il duro attacco a Taylor Mega in diretta dalla D’Urso (Di giovedì 10 settembre 2020) In onda su Canale 5 la nuova stagione di ‘Pomeriggio 5’ condotto da Barbara D’Urso e l’edizione comincia alla grande: Floriana Secondi VS Taylor Mega Ritorna l’attesissimo programma di Canale 5, ‘Pomeriggio 5‘ condotto da Barbara D’Urso e tra i protagonisti anche la famosa influecer Taylor Mega e l’ex concorrente del GF Floriana Secondi. Il dialogo tra i due volti noti del panorama televisivo italiano si è subito acceso in quanto non appena la bella Taylor si è collegata tramite computer da casa sua e dietro di lei, al posto dei soliti libri e statuette che di solito si vedono in un collegamento, vi erano oggetti di estremo lusso. La ... Leggi su chenews

Taylor Mega è stata duramente attaccata durante una puntata di Pomeriggio Cinque ospite da Barbara D’Urso. Ecco che cosa è successo in trasmissione. L’influencer e modella Taylor Mega, volto conosciut ...

