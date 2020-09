Fiorentina, nota ufficiale sull’emendamento per gli stadi (Di giovedì 10 settembre 2020) La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’emendamento sulla realizzazione degli stadi in Italia «In seguito all’odierna approvazione da parte del Parlamento dell’emendamento a favore della realizzazione di nuove infrastrutture sportive in Italia, la Fiorentina esprime la propria soddisfazione e ringrazia tutte le Istituzioni ed i soggetti coinvolti, sia politici che sportivi che, insieme al Club Viola, rappresentato in particolare da Joe Barone, si sono adoperati in questi mesi affinché una nuova Legge per gli stadi si potesse davvero concretizzare. Rocco Commisso e la Società Viola hanno già da giugno dello scorso anno preso a cuore questa necessaria riforma che, con l’ausilio della nuova Legge, si spera possa contribuire a far ... Leggi su calcionews24

