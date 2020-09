Elisa Isoardi, incidente a Ballando con le stelle: finisce in ospedale (Di giovedì 10 settembre 2020) Non è un periodo felice quello di Ballando con le stelle. Dopo i due casi di positività al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina, poche ore fa Elisa Isoardi ha annunciato di essersi fatta male. Nel dettaglio la conduttrice Rai ha raccontato attraverso il suo canale social, di stare in ospedale per una risonanza magnetica, e di attendere dunque con ansia il responso clinico. Insomma, sembra proprio che il programma di Milly Carlucci sia esposto ad una costante prova di sopravvivenza. E nell’attesa di capire se la Isoardi riuscirà a rimettersi in forma per il 19 Settembre, data di inizio del programma di Rai 1, ecco che un nuovo messaggio dall’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’ ha aggiornato i suoi fan. Presto in pista Per fortuna ... Leggi su velvetgossip

