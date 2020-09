Elisa De Panicis e Mila Suarez: il lungo bacio passionale (Di giovedì 10 settembre 2020) Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno infiammato il red carpet di Venezia 77 con un lungo bacio passionale a dimostrare che l’amore non ha sesso Elisa De Panicis e Mila Suarez sono arrivate in coppia al Festival del Cinema di Venezia 2020. Le due ex gieffine sul red carpet di Venezia 77, si sono scambiate un lungo bacio passionale e, i fotografi hanno immediatamente immortalato la scena. Mila Suarez si è presentata a Venezia 77 con un lungo vestito bianco, invece Elisa ha scelto un abito nero con lo strascico. Entrambe bellissime hanno infiammato il red carpet, ... Leggi su zon

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - magnum438 : RT @dea_channel: l'ormai mitico bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa De Panicis sul red carpet di Venezia ?????????? - Gandalf1948 : Questa loro ostentazione sa tanto di ricerca di pubblicità. A me, ed è un mio personale parere, fa solo schifo! BI… - CaffeFou : Venezia si infiamma con il bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa De Panicis - - dea_channel : l'ormai mitico bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa De Panicis sul red carpet di Venezia ?????????? -

Bacio appassionato, con tanto di lingue in evidenza, per Elisa De Panicis e Mila Suarez sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno dato s ...Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? La celebre frase di Nanni Moretti non sembra valere per tutti gli ospiti del tappeto rosso della 77esima edizione della Mo ...