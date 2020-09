Due morti per il crollo di Pianura, sequestrato il terreno (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Omissione dolosa di cautele contro gli infortuni e lottizzazione abusiva. Sono questi i reati contestati a tre indagati per il crollo che a Masseria Grande nel quartiere napoletano di Pianura portò alla morte di due uomini. Era il 1 giugno quando il crollo di un muro di contenimento uccise il 61enne Ciro Petrucci e il 41enne Thomas Daniel. Stavano lavorando ad un’opera abusiva su un terreno che era già stato sequestrato diversi anni fa per abusivismo. Ieri la procura di Napoli ha ottenuto il sequestro del terreno. È stato accertato anche che c’era stato il tentativo di falsificare i documenti per sviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

