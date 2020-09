De Laurentiis positivo al CovidPaura nel mondo del pallone (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è positivo al Covid-19. A darne conferma è la Ssc Napoli con una breve nota pubblicata sul suo sito ufficiale. De Laurentiis ha effettuato il tampone nella giornata di ieri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - LuigiBevilacq17 : RT @tancredipalmeri: De Laurentiis positivo al Covid. Ieri era all’assemblea di Lega senza mascherina, e all’uscita i giornalisti - alcuni… - epiclove_ : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi il COGLIONE del giorno è Aurelio de Laurentiis: con i sintomi del covid, in attesa dell'esito del tampone, va in gi… -