DayDreamer, anticipazioni del 12 settembre: Sanem teme di perdere Can (Di giovedì 10 settembre 2020) Sabato 12 settembre 2020, appuntamento con due nuovi episodi della serie tv turca DayDreamer-Le Ali del sogno. A partire dalle 14.10 e sino alle 16:00 i telespettatori di Canale 5 potranno seguire le vicende di Can e Sanem. Mentre Can sarà furioso con Fabbri per non avergli rivenduto le quote azionarie della Fikri Harika, Sanem si troverà ad affrontare la gelosia nei confronti di Ceyda. Quest’ultima sempre più determinata a conquistare l’affascinante fotografo. Ma ecco le trame dei due episodi in onda sabato 12 settembre. DayDreamer puntata del 12 settembre: Can furioso con Fabbri I fan di DayDreamer ricorderanno come, al termine della scorsa puntata, Aylin si era presentata alla Fikri Harika annunciando di essere ... Leggi su tutto.tv

d_omin_o : #DemetÖzdemir ?? - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: CAN rapisce SANEM! - #Daydreamer #anticipazioni: #rapisce - redazionetvsoap : Occhio al... SEQUESTRO D'AMORE!!! #DayDreamer #Anticipazioni - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni 12 e 13 settembre: Sanem lascia l’azienda - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni del 13 e 19 settembre 2020 -