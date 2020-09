Crimini contro i rohingya, guai per Aung San Suu Kyi (Di giovedì 10 settembre 2020) Un video registrato con la deposizione di due disertori dell’esercito birmano e ora in possesso della Corte penale internazionale dell’Aja inchioderebbe i militari birmani colpevoli della pulizia etnica contro la minoranza musulmana dei rohingya. Ne ha dato notizia Al Jazeera che cita Fortify Rights, organizzazione che sostiene che i due hanno disertato in agosto dopo esser stati prigionieri dell’Arakan Army, gruppo separatista che agisce nello Stato birmano del Rakhine. Dove ora si trovino non si sa, ma si tratterebbe della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

