Coronavirus | trend stabile a Milano | 91 nuovi positivi | di cui 50 in città

Milano, 10 settembre 2020 - Sono 91 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nel Milanese, di questi 51 si registrano in città. Dati in linea con i numeri di ieri, quando la ...

"Evitare il caos organizzativo post vacanze anche sulle scuole"

Aumentano più lentamente i nuovi casi, ma il numero dei positivi al coronavirus continua a crescere e si consolida l’incremento dei pazienti ricoverati in ospedale e nelle terapie intensive. È la foto ...

Mai così tanti positivi a Spezia, siamo a 573

La Spezia - Il consueto bollettino diffuso dalla Regione racconta che sono ben 93 i contagiati da Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore nello Spezzino. I positivi nella nostra provincia – 'scalfiti' dai ...

