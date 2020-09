Coppa Italia Primavera 2020/21, sorteggiato il tabellone (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - Dopo quello che ha riguardato i "grandi", è arrivato anche il tabellone dell'edizione 2020/21 della Coppa Italia Primavera . La manifestazione, che prenderà il via il 23 settembre con il primo ... Leggi su corrieredellosport

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? Venerdì il sorteggio degli 8? gironi! ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - Primonumero : Serie D, Coppa Italia rinviata al 2021. Il campionato parte il 27: presto i gironi - Giacomino731 : @SCUtweet @Corriere Secondo me, se vuole pure il 50% dello stipendio, tanto vale tenerlo come quarta punta per copp… -